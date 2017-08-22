Огненная ловушка: в Одессе пылал 16-этажный жилой дом
Спасатели эвакуировали из здания 120 человек и спасли 20 жителей многоэтажки
Сегодня в Одессе произошел пожар в 16-этажном жилом доме на улице Академика Глушко.
Около 2:42 загорелась четырехкомнатная квартира на 13-м этаже, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
"Вследствие воздействия чрезвычайно высокой температуры возникли механические повреждения перекрытия дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 120 и спасли 20 человек. В 4:15 пожар локализован и в 07:33 ликвидирован", – отметили в ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Огонь уничтожил квартиру и домашнее имущество, а также повредил перекрытие между 13 и 14 этажом. Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.
Пожар тушили почти 70 человек с помощью 19 единиц техники.
Напомним, на Донбассе крупный пожар почти уничтожил село.
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