Огненная ловушка: в Одессе пылал 16-этажный жилой дом

Сегодня, 11:32

Спасатели эвакуировали из здания 120 человек и спасли 20 жителей многоэтажки 

 


Пожар в Одессе. Видео: ГСЧС

Сегодня в Одессе произошел пожар в 16-этажном жилом доме на улице Академика Глушко.

Около 2:42 загорелась четырехкомнатная квартира на 13-м этаже, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Вследствие воздействия чрезвычайно высокой температуры возникли механические повреждения перекрытия дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 120 и спасли 20 человек. В 4:15 пожар локализован и в 07:33 ликвидирован", – отметили в ГСЧС.


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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Огонь уничтожил квартиру и домашнее имущество, а также повредил перекрытие между 13 и 14 этажом. Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

Пожар тушили почти 70 человек с помощью 19 единиц техники.

Напомним, на Донбассе крупный пожар почти уничтожил село. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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