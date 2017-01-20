Патрульная из Одессы получила тюремный срок за продажу наркотиков

Также осужден сообщник женщины, который поставлял для нее психотропные вещества

В Одессе осудили инспектора управления патрульной полиции за продажу наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Суд признал женщину виновной в незаконном сбыте психотропных веществ и назначил ей наказание в виде трех лет тюрьмы.

"Благодаря имеющимся доказательствам, которые в полной мере подтверждают вину обвиняемой, злоумышленница осуждена к реальному лишению свободы сроком на три года. Кроме того, ее соучастник судом также признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, ему назначено наказание в виде двух лет реального лишения свободы", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, 12 февраля 2016 офицера патрульной полиции Одессы задержали во время очередной продажи амфетамина. Для успешной реализации запрещенных веществ злоумышленница привлекла своего знакомого, который поставлял для нее психотропные вещества.