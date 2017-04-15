ФОТОФАКТ. По Одессе прошло Пасхальное шествие Страстей Христовых

Горожане увидели войска времен Рима, а также стали свидетелями красочной реконструкции

В субботу, 15 апреля, в честь предстоящей Пасхи в Одессе устроили яркое шествие Страстей Христовых, стилизованное под времена Древнего Рима. Об этом сообщает Укринформ. Горожане увидели войска времен Рима, а также стали свидетелями красочной реконструкции.

Как пишет culturemeter.od.ua, лагерь римских легионеров – предыстория к масштабному шествию страстей Христовых к празднику Пасхи – расположился на Дерибасовской возле памятника Уточкину еще 12 апреля: "Он состоит из подразделения центурии Вексиляции Римских войск Провинции Нижняя Мезия".

Согласно истории, на месте Одессы в античное время располагался поселок, а возле Жеваховой горы — святилище-храм.

Цель пасхальной реконструкции – погрузить участников и зрителей в атмосферу древнего Иерусалима, вместе перелистать страницы евангельской истории, зримо представить ее героев – Иисуса Христа и Понтия Пилата, римских легионеров, жителей вечного города и напомнить об истинном значении праздника.