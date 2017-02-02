Под Одессой пожар на складе металлолома тушили 20 человек (видео)

На борьбу с огнем спасатели потратили полтора часа

В Беляевском районе Одесской области на Объездной дороге загорелось железное сооружение с металлоломом. Огонь охватил 85 квадратных метров, а на борьбу со стихией спасатели потратили полтора часа.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Пожар начался вчера около 15:23.

"К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и четыре пожарных машины", – уточнили в ведомстве.

По словам спасателей, причину пожара еще выясняют. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за сутки в пожарах погибли три человека.