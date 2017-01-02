Под Одессой полиция изъяла у пенсионера серьезный арсенал самодельного оружия
Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений
Полицейские Арциза Одесской области в ходе осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел обнаружили и изъяли целый арсенал самодельного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Правоохранители изъяли одиннадцать самодельных устройств для стрельбы, 10 девятимиллиметровых патронов к ним, самодельный нож и деревянную биту.
Оружие направлено на экспертизу. Владелец арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался.
Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. На данный момент проверка продолжается.
Ранее сообщалось, что арсенал оружия изъяли правоохранители в Сумской области. Хранили боеприпасы дома четверо местных жителей. В пластиковых ящиках были патроны различного калибра, гранаты, ружья и другое военное снаряжение.
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