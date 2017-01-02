Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
Под Одессой полиция изъяла у пенсионера серьезный арсенал самодельного оружия http://www.segodnya.ua/img/article/7852/37_main.1483374429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/37_tn.1483374429.jpg Одесса Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений

Под Одессой полиция изъяла у пенсионера серьезный арсенал самодельного оружия

Сегодня, 19:39

Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений

Владелец оружие отказался от комментариев. Фото: полиция
Владелец оружие отказался от комментариев. Фото: полиция

Полицейские Арциза Одесской области в ходе осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел обнаружили и изъяли целый арсенал самодельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители изъяли одиннадцать самодельных устройств для стрельбы, 10 девятимиллиметровых патронов к ним, самодельный нож и деревянную биту.

Оружие направлено на экспертизу. Владелец арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался.

Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. На данный момент проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что арсенал оружия изъяли правоохранители в Сумской области. Хранили боеприпасы дома четверо местных жителей. В пластиковых ящиках были патроны различного калибра, гранаты, ружья и другое военное снаряжение.
оружие, проверка, пенсионер, полиция, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость "Под Одессой полиция изъяла у пенсионера серьезный арсенал самодельного оружия". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.