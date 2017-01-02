Под Одессой полиция изъяла у пенсионера серьезный арсенал самодельного оружия

Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений

Полицейские Арциза Одесской области в ходе осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел обнаружили и изъяли целый арсенал самодельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители изъяли одиннадцать самодельных устройств для стрельбы, 10 девятимиллиметровых патронов к ним, самодельный нож и деревянную биту.

Оружие направлено на экспертизу. Владелец арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался.

Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. На данный момент проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что арсенал оружия изъяли правоохранители в Сумской области. Хранили боеприпасы дома четверо местных жителей. В пластиковых ящиках были патроны различного калибра, гранаты, ружья и другое военное снаряжение.