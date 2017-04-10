Под Одессой полыхали иномарки

Вчера, 14:00

По словам очевидцев, огонь за считанные секунды распространился на несколько машин


Под Одессой горели автомобили. Фото: соцсети

Под Одессой горели автомобили. Фото: соцсети

Под Одессой горели автомобили. Фото: соцсети

Сегодня ночью в Черноморске (бывшем Ильичевске) горели пять легковых автомобилей. Очевидцы слышали взрывы, а местные жители пытались самостоятельно спасти автомобили.

О возгорании также сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"В 03:23 в службу спасения поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей во дворе жилого дома на улице Первого мая в Черноморске", – рассказали спасатели. Когда они прибыли на место происшествия, там горели пять автомобилей.

Жители Черноморска рассказывают, что проснулись ночью от взрывов. "Это было ужасно, когда все начало взрываться и гореть, огонь за считанные секунды распространился на несколько машин", – поделилась в соцсети очевидица Кристина.

Огонь удалось потушить за полчаса, но в результате пожара полностью сгорели четыре автомобиля: "Mercedes", "Volkswagen", "Renault" и "Skoda". Еще одну легковушку успел спасти хозяин.

"Трое парней пытались оттащить машину в сторону, в это время подбежал владелец и успел ее отогнать", – рассказала очевидица Антонина. По информации спасателей, это был автомобиль "Тойота", который отделался лишь повреждением лакокрасочного покрытия на правом крыле.

Никто из очевидцев и владельцев в пожаре не пострадал, причина возгорания устанавливается. Тем временем, местные жители считают, что это был поджог и радуются, что не оставили свои автомобили на этом месте.

"Я там каждый день ставлю машину, а вчера не нашлось места, пришлось парковаться с другой стороны дороги. Утром сердце в пятки упало, когда подумал, что и моя машина там сгорела, только потом вспомнил, что она в другом месте", – поделился в соцсети житель Черноморска Виталий.

Напомним, при пожаре в Одессе погибла женщина: в ГСЧС допускают поджог.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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