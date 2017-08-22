Погибший на Монблане альпинист оказался одесским ученым: соцсети скорбят

Вчера, 14:43

Мужчину вспоминают, как доброго друга и талантливого преподавателя

Павел Петриченко. Фото со страницы в Facebook
Павел Петриченко. Фото со страницы в Facebook

Альпинист, который на днях погиб в горах Франции, оказался одесситом.

Напомним, по информации французских СМИ, 42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его настигла буря. "Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал о помощи около 22:00 (23:00 по киевскому времени). Однако начать спасательную операцию не удалось, так как гора находилась в эпицентре бури", — пояснил представитель французской жандармерии.

Отмечается, что из-за погодных условий спасательный вертолет смог подняться в воздух только в субботу утром, когда и было обнаружено тело. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения со скалы.

Уже через несколько дней стало известно, что погибший альпинист был одесситом. Мужчину звали Павел Петриченко, ему было 42 года, и он преподавал в Одесском национальном экономическом университете. Павел Петриченко был кандидатом экономических наук и работал на кафедре туризма. Ученый преподавал с 2001 года, получал гранты от правительства Франции на исследования в университетах Ниццы и Анже.

В вузе уже подтвердили смерть сотрудника, а его знакомые в соцсетях скорбят и не понимают, почему опытный путешественник и альпинист не переждал непогоду в безопасном месте, а решил идти до конца.

"Как могло случиться, что опытный альпинист, завидев бурю, решает не возвращаться к безопасному месту, а с силой рвется вперед к вершине? Спасатели нашли тебя в восьмистах метрах (от вершины. – Авт.), но кого из близких и друзей утешит факт предполагаемой победы человека над стихией, если самого человека теперь с ними нет?

Надеюсь, ты был счастлив и в тот роковой момент", – написал в сети Виктор Журавский.

Погибшего вспоминают его друзья, люди, с которыми он ходил в походы, и студенты.

"Он был яркой личностью и прожил красивую и насыщенную жизнь. К сожалению, короткую… Обидно, когда так быстро и внезапно уходят из жизни талантливые люди. Паша любил горы. И горы его забрали", — поделился на своей странице в соцсети знакомый погибшего Михаил Горшков.

"Спасибо, Павел Петриченко, что всегда улыбались, позитивно смотрели на мир, шутили, прощали наши несовершенства и открывали нам, зеленым студентам, мир возможностей и красок жизни", – написала в соцсети бывшая студентка погибшего Наталья Соловьева.

"Павел Петриченко был потрясающим человеком, ты останешься навсегда в наших сердцах добрым, отзывчивым, внимательным и верным другом. Мы никогда тебя не забудем, никогда", – написала Валерия Следь.

Как сообщалось ранее, 25 июля, покоряя Монблан, погиб одесский альпинист и врач Дмитрий Мавроди.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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