Полиция опровергла смерть свидетеля по делу об убийстве Грабовского

Мать без вести пропавшего свидетеля отказалась ехать на опознание тела, которое было найдено

Мертвый человек, которого нашли в Одессе, не является Сергеем Федосенко, который проходит свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который был адвокатом российских бойцов ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Более того, мать без вести пропавшего Сергея Федосенко на опознание тела ехать отказалась.

Как сегодня сообщала адвокат Оксана Соколовская, в Одессе был найден мертвым свидетель по делу об убийстве Юрия Грабовского, который был адвокатом российских бойцов ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, Сергей Федосенко.

Напомним, информация о гибели Грабовского появилась 25 марта. В этот же день Матиос заявил, что Грабовский был убит насильственным путем с применением огнестрельного оружия. Также, по его словам, в Одесской области был задержан второй подозреваемый в причастности к убийству адвоката, который указал на место убийства и погребения тела.

29 марта Матиос продемонстрировал журналистам видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром, что обязуется прекратить оказывать правовую помощь Александрову.

5 апреля Матиос заявил, что следствию удалось установить обстоятельства убийства Грабовского, и спрогнозировал, что на протяжении 10-15 дней расследование будет завершено. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.