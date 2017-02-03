Порошенко уволил поспорившего с ним одесского чиновника и еще 4 глав райадминистраций

Президент Петр Порошенко уволил пять глав райадминистраций Одесской области. В том числе, главу Ширяевской райадминистрации Тараса Бойко, задавшего вопросы президенту во время его визита в Одессу. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента.

"Уволить Бойко Тараса Орестовича с должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", – говорится в сообщении. Кроме Бойко, Порошенко также уволил председателей Измаильской, Захаровской, Лиманской и Окнянской райадминистраций.

Ранее сообщалось, что во время брифинга в Одессе президент Украины Петр Порошенко жестко поставил на место чиновника, который пытался его перебить во время выступления. "Опустите руку. Вам плохо? Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу и вы выступите вместо меня", – обратился глава государства к Тарасу Бойко. – "Извините, но я вам пока что слова не давал. Если вы хотите доложить президенту какю-либо информацию, я вам предоставлю эту возможность", – добавил Порошенко. "Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента – прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность, садитесь", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, во время визита в Одессу президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили, после чего указ об его отставке подписал президент.

30 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Конкурс выиграл Максим Степанов.