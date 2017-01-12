Порошенко в Одессе: новый губернатор, митинг и селфи с президентом

Одесскую область с рабочим визитом посетил президент Украины Петр Порошенко. Гарант официально представил нового рулевого области, теперь уже экс-главу полиграфкомбината "Украина" Максима Степанова, жестко раскритиковал деятельность предыдущего губернатора Михаила Саакашвили и подчеркнул, что бюджет Одессы благодаря децентрализации увеличился в пять раз.

Приезд Порошенко был запланирован на 13:00, но уже около 10:00 жилые районы возле здания облгосадминистрации заполнили бойцы Нацгвардии, а территорию оградили мобильными заборами, за которые никого не пускали. Впрочем, уже к 11:00 подоспели три автобуса с людьми, которым разрешили находиться на огражденной площади.

Около сотни одесских активистов и общественников, которые хотели привлечь внимание президента к своим проблемам, были вынуждены митинговать в некотором отдалении от здания ОГА. Люди требовали разобраться с застройкой зеленых зон и помочь в решении нашумевших хозяйственных споров. Охраняли гаранта еще более тщательно, чем всегда: пресса, к примеру, проходила не только через металлодетектор, но и минимум троих досмотрщиков, которые даже блокноты на предмет запрещенной агитации просматривали.

Митинги. Около сотни одесских активистов пытались привлечь внимание гаранта к своим проблемам. Фото: 1tv.od.ua

КРИТИКА. Рабочее совещание, посвященное представлению на должность Степанова, президент начал с праздничных поздравлений и описания задач, которые стоят перед новым председателем Одесской ОГА. "Я уверен, что назначение правильное. У него есть опыт работы в Одессе, и он готов брать на себя ответственность и выполнять те задачи, которые не выполнило предыдущее руководство, — заявил Порошенко. — В первую очередь, это строительство дорог. В прошлом году область получила 1,32 млрд грн на дороги, но руководство области не освоило 30%. Одесса входит в топ-4 по дороговизне одного километра дорожного покрытия".

Также президент обратил внимание присутствующих на то, что за два последних месяца 2016-го сверхдоходов от работы Одесской таможни поступило больше (в ноябре должность губернатора области покинул Михаил Саакашвили, а вскоре ушла и его соратница, начальник Одесской таможни Юлия Марушевская. — Авт.), чем за первые десять месяцев минувшего года. Нашлись и критические замечания в адрес открытия Центра админуслуг. "Только в Одессе были скандалы", — заявил Порошенко. Досталось на орехи и главам районных администраций, которых пожурили за некачественную расчистку снега на трассах.

К слову, Порошенко также заявил о необходимости организовать новый тендер на строительство взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту. "Не обязательно строить ее за счет государственного финансирования, можно с помощью государственного кредитования. Если нужен миллиард, будет миллиард, но тогда взлетно-посадочная полоса должна быть лучшей и современной", — подытожил гарант перед тем, как вручить Степанову губернаторскую "корочку".

Селфи. Молодежь "скучковалась", чтобы сделать снимок с Порошенко. Фото: president.gov.ua

Новый рулевой Одесской области Максим Степанов в своих речах был краток и, по всей видимости, волновался. "Спасибо за оказанную честь! Уверен, что в кратчайшие сроки мы сможем показать результат", — заверил губернатор. Впрочем, спустя три месяца руководства его ждет официальная проверка: президент обещал лично приехать и оценить первые результаты на посту.

ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВЗЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ

Вместе с Порошенко Одессу посетили министры и руководители служб. Среди них — министр инфраструктуры Владимир Омелян, глава ГФС Роман Насиров и замглавы ГСЧС Олег Мельчуцкий. Чиновники вместе с новоявленным губернатором и гарантом приняли участие в совещании, посвященном развитию инфраструктуры и децентрализации в стране. Заседание также провели в Одесской ОГА: поговорили о региональных программах развития и объединенных громадах.