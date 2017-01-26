Потемкинская лестница в Одессе превратилась в притон для бомжей

Потемкинская лестница в Одессе вновь оказалась в центре внимания общественности. Теперь под одной из самых популярных достопримечательностей города общественники обнаружили огромный склад мусора и место для ночевки бездомных. Как оказалось, в арочные галереи под Потемкинской лестницей можно беспрепятственно попасть через старые железные ворота, которые расположены в боковой части конструкции.

Общественники, которые пристально следят за реконструкцией объекта, на днях провели там инспекцию. Активисты якобы искали подтверждение тому, что из-за снятой на время ремонта гидроизоляции намок известняк под ступенями, что может привести к обрушению, а нашли огромную свалку бытового мусора и пристанище бездомных. Причем один из них во время общественной проверки спокойно дремал на старом матрасе, который лежал на трубе теплотрассы.

"Я никогда не мог себе представить, как нижние галереи захламлены горючим мусором и древесиной. В средней проходит тепломагистраль. Конечно же вся теплоизоляция труб сорвана, — заявил эколог Владислав Балинский. — Возникни здесь пожар, и мы можем навсегда лишиться лестницы. Отсюда необходимо все выгребать в срочном порядке".

Теперь обеспокоенность одесситов судьбой достопримечательности возросла в разы. "Меня очень интересует, входит ли в проект реставрации ремонт этой нижней части. Деньги тендера почти все освоены, а тут еще и конь не валялся", — говорит активистка Наталья Петропавловская.