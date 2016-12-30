Появились фото спецоперации по задержанию головореза под Одессой (фото)

В сети опубликовали фото спецоперации по задержанию головореза, который подозревается в двойном убийстве женщины с ребенком в пгт Овидиополь Одесской области.

Как сообщает "Думская" ссылаясь на правоохранителей, за кольцо окружения преступник выйти не мог и прячется где-то в районе Дальника, Санжейки и Грибовки. По некоторым данным, в Грибовке проживают его родственники, кроме того, в этом курортном поселке потеряла след служебная собака. Полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы из числа местного населения обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха.

В населенных пунктах области, включая Одессу, усилили меры безопасности, на дорогах выставлены блокпосты, полиция проверяет все покидающие территорию автомобили.

Напомним, 29 декабря в пгт Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. В одной из комнат жилого дома полицейские нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Погибшая 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь были с отсеченными головами.

По подозрению в двойном убийстве правоохранители разыскивают 31-летнего Погорелова Дмитрия Владимировича, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Сейчас в Одесской области введен в действие оперативный план "Сирена". Более 500 правоохранителей – бойцы КОРДа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и военнослужащие Нацгвардии – прочесывают пригород Одессы, где может скрываться преступник. К поискам убийцы полиция также привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие.

Как сообщают местные СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы.