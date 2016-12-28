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"Правый сектор" устроил "чистку" возле российского консульства в Одессе http://www.segodnya.ua/img/article/7838/93_main.1482923178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/93_tn.1482923178.jpg Одесса Активисты убрали цветы и лампадки, которые принесли под стены здания сочувствующие родным и близким разбившегося самолета Ту-154 

"Правый сектор" устроил "чистку" возле российского консульства в Одессе

Сегодня, 13:04

Активисты убрали цветы и лампадки, которые принесли под стены здания сочувствующие родным и близким разбившегося самолета Ту-154 

Активисты убрали свечи и цветы. Фото: AFP
Активисты убрали свечи и цветы. Фото: AFP

В Одессе активисты "Правого сектора" убрали цветы и свечи, принесенные к российскому консульству в память о жертвах катастрофы Ту-154, произошедшей 25 декабря над Черным морем.

После информации о крушении пассажирского самолета, в котором находились более 90 граждан России, одесситы приносили цветы под консульство РФ по адресу Гагаринское плато, 14.

Однако представители "Правого сектора" посчитали, что возложение цветов неуместно на фоне конфликта Украины и РФ.

Накануне несколько молодых людей пришли под консульство и выбросили все цветы и плакаты в мусорный бак. Вместо цветов они развесили на заборе свои плакаты с обращениями к гражданам РФ.

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Фото: Facebook

"Цинично? Может быть. Но в мятежное время сантименты неуместны", – прокомментировали инцидент в пресс-службе "Правого сектора".

Вместе с тем в полиции говорят, что обращений к ним не поступало.

"Обращений по поводу событий на Гагаринском плато в полицию не поступало", – уточнили отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Напомним, в ночь на 25 декабря российский самолет Ту-154, летевший в Сирию, потерпел катастрофу над Черным морем недалеко от Сочи. На его борту находились 84 пассажира – преимущественно военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля имени Александрова, которые планировали выступить с концертом в разбомбленном Алеппо, и 9 представителей российских СМИ.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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