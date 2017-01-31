Прогулка по Теплодару: куб бетона и новогодний палисадник (фото)

Чем живет городок под Одессой, где раньше строили АЭС, а теперь хотят построить новую электростанцию

Молодой город Теплодар основали в 1981 году как город-спутник атомной электростанции, строительство которой заморозили после Чернобыльской трагедии. АЭС в городе так и не появилась, но городок стоит и пытается развиваться. Корреспондент "Сегодня" прогулялась по "теплому" городку.

В полдень в будний день на просторных улицах Теплодара прохожих почти нет. "Утречком рано все садятся на машины, в автобусы и едут на работу в Одессу. Вечером возвращаются", – рассказала пенсионерка Надежда.

В городе работают два детских садика и одна школа. Причем садики выглядят как новенькие: в прошлом году их утеплили и отремонтировали.

Во дворе между детсадами виднеется полуразрушенная бетонная конструкция. "Это должен был быть бассейн. Когда моя дочка шла в школу, мы ее записали на плавание. Сейчас дочке 37 лет, а плаванием она так и не занималась", – говорит горожанка Мария.

Вопреки многим проблемам, жители Теплодара не унывают и пытаются поднять друг другу настроение. В одном из дворов мы заметили облагороженный к новогодним праздникам палисадник с наряженной елкой и мягкими игрушками.

Главная достопримечательность города – первый куб бетона. "Этот монумент старше всех построек, он стоял в чистом пшеничном поле как знак, что здесь будет построен город", – рассказывают местные жители.

Как ранее сообщала "Сегодня", в Теплодаре планируют построить тепловую электростанцию, которая должна избавить южную часть Одесской области от энергетической зависимости от Приднестровья.