Пряничная выставка в Одессе: домик Алисы, пиратский корабль и мигающий торт (фото)

Одесские волонтеры создали удивительный сказочный городок из пряников с домиком Пиноккио и карамельным заливом. Выпекали съедобный "населенный пункт" профессиональные кулинары, обычные домохозяйки и даже дети. "Сегодня" выяснила, как создавали пряничную сказку.

По словам организаторов, подобная выставка проходит не впервые, и принять участие в ней могут все желающие. "В этом году мы начали обзванивать участников еще в ноябре, но даже сейчас после открытия люди продолжают приносить свои пряничные домики, — рассказывает "Сегодня" организатор Светлана Павлюченко. — Перед открытием у нас было 59 экспонатов, сейчас — 64, а к концу выставки их станет еще больше". Самому маленькому пекарю, который представил здесь свое творение, 11 лет. Есть и участница-бабушка: она испекла домик, в котором живут сладкие цыплята. "Бабушка сделала его для своей маленькой внучки, которую она называет цыпленком", — объясняет Светлана.



Главная тема выставки — сказки, потому самые необычные экспонаты связаны с персонажами книг и мультфильмов. К примеру, здесь есть пиратский корабль из фильма-сказки о Питере Пэне, который плывет в съедобном карамельном заливе мимо розовых зефирных берегов. Недалеко от него можно рассмотреть необычный домик в виде головного убора Шляпника из рассказа о приключениях Алисы в Стране чудес. "Домик было очень трудно сделать так, чтобы он не сломался. Но за дело взялся шеф-повар одного из местных ресторанов: он по образованию инженер, так что конструкцию продумал до мельчайших деталей. Даже подпорки для дома сделаны из пряника", — говорят организаторы выставки.



Один из самых необычных экспонатов — жилище Пиноккио. Это первый пряничный домик в Украине, сделанный из безглютеновой муки (глютен — это вещество, которое входит в состав зерен пшеницы, рожи и ячменя и может вызывать у некоторых людей воспалительные реакции в организме. — Авт.). "Из-за того, что тесто без глютена легко крошится, стены домика пришлось делать двойными", — пояснила нам организатор выставки Светлана Павлюченко, отметив, что для обители Пиноккио сделали сладкие обои из мастики.

Еще одна диковинка пряничного городка — шоколадный торт, который крутится вокруг своей оси: на него направлен мигающий свет специальной лампы-стробоскопа, благодаря чему на поверхности кондитерского изделия оживают дельфины и мультяшные персонажи, маленькие машинки заезжают в гаражи, а из графина льется молоко.



ПРЯНИЧНАЯ ОДЕССА. На­­шлись в городке и пряники-достопримечательности Южной Пальмиры. Здесь можно увидеть здание мэрии, оперный театр, Спасо-Преображенский собор, Воронцовскую колоннаду, маяк и даже здание рынка "Привоз". А вот маленькие фигурки сказочных человечков сделали из бутылочных пробок. Организаторы называют их "зюзи" и величают символами городка.



Любой пряничный домик можно будет купить на рождественском аукционе, а вырученные деньги организаторы отдадут на лечение 2-летней Ангелины Ткаченко: она поборола рак глаз, и сейчас иностранные специалисты борются за ее зрение. На прошлой выставке организаторы собрали около 25 000 грн, которые также отдали на лечение ребенка.