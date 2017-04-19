Пьяное ДТП в Одессе: иномарку отбросило на угол дома
На виновницу аварии составили административные материалы по статье 130 КУоАП
В Одессе на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого с улицей Генерала Ватутина столкнулись две иномарки.
По информации пресс-службы патрульной полиции, в ДТП попали автомобили KIA и Daewoo.
По предварительной информации, водитель автомобиля Кia не предоставил преимущество в движении Daewoo и произошло столкновение. Затем Daewoo отбросило на угол дома.
В результате аварии телесные повреждения получила женщина-пассажир автомобиля Daewoo. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.
Женщину-водителя автомобиля KIA доставили в специализированное учреждение для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По результатам обследования на 31-летнюю женщину составили административные материалы по статье 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Ранее сообщалось, что на улице Бунина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств.
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