Пьяное ДТП в Одессе: иномарку отбросило на угол дома

Сегодня, 10:25

На виновницу аварии  составили административные материалы по статье 130 КУоАП

На месте аварии
На месте аварии

В Одессе на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого с улицей Генерала Ватутина столкнулись две иномарки.

По информации пресс-службы патрульной полиции, в ДТП попали автомобили KIA и Daewoo.

По предварительной информации, водитель автомобиля Кia не предоставил преимущество в движении Daewoo и произошло столкновение. Затем Daewoo отбросило на угол дома.

В результате аварии телесные повреждения получила женщина-пассажир автомобиля Daewoo. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.

Женщину-водителя автомобиля KIA доставили в специализированное учреждение для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По результатам обследования на 31-летнюю женщину составили административные материалы по статье 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что на улице Бунина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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