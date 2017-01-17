Пьяный отец пытался сжечь жену и детей: все подробности жуткого семейного конфликта в Одесской области (видео)

Двое маленьких детей и их мама с тяжелыми ожогами и без сознания оказались в одной из одесских больниц. Они пострадали во время пожара, который вспыхнул в минувшие выходные в частном доме в селе Федосеевка Одесской области из-за семейного конфликта. Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение пострадавших, а правоохранители говорят, что подвыпивший супруг хотел напугать жену и угрожал поджечь бензин в доме.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, в доме обгорели стены, потолок и домашнее имущество. "Пожар охватил 28 квадратных метров", — пояснили нам в ведомстве. Пострадавших — 26-летнюю маму, ее 4-летнюю дочурку и 6-летнего сынишку — после случившегося доставили в Окнянскую районную больницу. Малышей почти сразу же перевезли в Одесский областной клинический медицинский центр на ул. Судостроительной, 1, а молодую женщину из-за крайне тяжелого состояния удалось доставить в одесскую лечебницу только в воскресенье вечером. "У всех тяжелое состояние и глубокие ожоги. У мамы обгорело 60% тела, у мальчика — 73%, у девочки — 40%, — рассказал "Сегодня" главврач центра Вадим Шухтин. — Сейчас они без сознания". Помимо ожогов у пострадавших сильное отравление продуктами горения.



В полиции нам рассказали, что пожар произошел из-за "семейного конфликта в состоянии алкогольного опьянения". "Чтобы напугать жену, 37-летний мужчина разлил на полу три литра бензина и угрожал поджечь его, однако вместо этого вышел на улицу, — рассказала старший инспектор отдела коммуникации областной полиции Анастасия Якубенко. — В это время женщина включала плиту, в результате чего и произошло возгорание".



Одесские волонтеры уже взяли шефство над пострадавшими. Только за первые сутки на оплату лекарств и средств для перевязки волонтеры потратили около 30 тысяч грн. Желающие помочь также могут сдать кровь в центре на Судостроительной, 1.

ТИРАНУ НУЖНО СОЧУСТВИЕ

Чтобы семейные конфликты не доходили до подобных крайностей, психологи рекомендуют говорить спокойно и не показывать свой страх. "Больше всего склонны к семейному насилию закомплексованные, обиженные люди. Срываясь на членах семьи, они на какое-то время избавляются от неприязни к самим себе", — рассказал "Сегодня" психолог Александр Сагайдак. По словам эксперта, если человек уже вышел из себя, не стоит поддерживать общение на повышенных тонах.

"Даже если человек физически сильнее, ни в коем случае нельзя показывать ему свой страх. Нужно показать, что вы морально сильнее его", — объясняет Сагайдак и говорит, что разгоряченного человека нужно постараться "переключить" на другую тему, проявить к нему сочувствие и спросить, не появились ли у него какие-то проблемы. В случае конфликтов в семье можно обратиться за помощью на горячую линию по предупреждению домашнего насилия: 0-800-500-335.