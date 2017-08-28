Пьяный водитель, который насмерть сбил ребенка, отделался условным сроком

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном

Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года совершил ДТП, в результате которого погиб двухлетний ребенок, а его мать получила различные травмы.

В суде виновник ДТП признал, что в тот день праздновал свой день рождения и выпил около 300 граммов водки, сообщает "Пушкинская".

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Возвращаясь домой, в селе Холодная Балка он на скорости сбил 26-летнюю женщину с коляской, в которой находился двухлетний ребенок. В результате аварии малыш погиб на месте происшествия, а его мать с травмами была доставлена в больницу.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По словам представителей потерпевшей стороны, он возместил материальный ущерб и начал выплачивать сумму морального ущерба. Кроме того, потерпевший просил суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

В итоге суд, рассмотрев материалы уголовного производства, приговорил обвиняемого к трем годам "условного срока" с лишением водительских прав на два года.

Судья удовлетворил гражданский иск, согласно которого виновник ДТП должен возместить всю сумму морального ущерба – 900 тысяч гривен.