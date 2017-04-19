Россия готовила в Одессе провокацию под консульством Болгарии – СБУ

Сегодня, 12:54

Силовики выяснили, что участникам акции пообещали около 300 гривен

Силовики не допустили проведение проплаченного митинга под болгарским консульством. Фото: AFP
Силовики не допустили проведение проплаченного митинга под болгарским консульством. Фото: AFP

Спецслужбы России планировали провокацию под болгарским консульством в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Кремль не прекращает попыток поссорить Украину с соседними государствами путем создания искусственных этнических конфликтов и спекуляций на притеснении нацменьшинств. Мы разоблачили первую из серии запланированных провокаций по отношению к одной из национальных меньшинств в Одесской области", – заявил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам, раньше такие провокации фиксировали в Западной Украине.

Силовики также рассказали, что провокаторы всегда действуют по одной схеме – сначала "проплачивают" акт вандализма против исторических памятников или учреждений нацменьшинств, а затем организовывают митинг против ущемления людей разных национальностей в Украине.

Сотрудники СБУ рассказали, что участники протеста должны были пройти маршем от памятника поэту Христо Ботеву до консульства Болгарии.

"Предполагалось, что на мирное шествие нападут псевдонационалисты с фаерами", – отметил Ткачук и добавил, что транспаранты с болгарской и украинской символикой перевозили в одном автомобиле.

Силовики выяснили, что участникам акции пообещали около 300 гривен. Правоохранители сорвали мероприятие и задержали его организатора, для проведения акции он специально приехал из Харькова.

"Акцент сделали на Одессе, но подобные акции планируют провести также в Харькове, Николаеве и Херсоне. Главные провокации готовятся на первую половину мая", – добавили в СБУ.

Ранее в СБУ сообщили, что на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей планируется проведение провокационных акций протеста, организованных Россией.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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