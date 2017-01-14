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Сильный пожар в Одессе: 27 спасателей тушили двухэтажный дом http://www.segodnya.ua/img/article/7882/22_main.1484394807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/22_tn.1484394807.jpg Одесса Огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша дома на площади 150 квадратных метров

Сильный пожар в Одессе: 27 спасателей тушили двухэтажный дом

Сегодня, 13:52

Огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша дома на площади 150 квадратных метров

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня ночью тушили крупный пожар в частном секторе Малиновского района — на Платановой улице загорелась мансарда и крыша двухэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Пожару был присвоен повышенный номер вызова "Пожар 1 БИС": к ликвидации привлекались пять единиц техники и 27 человек личного состава.

Пожар в 1:47 был локализован и в 2:04 полностью ликвидирован.

В результате огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша частного дома на площади 150 квадратных метров.

Причина ЧП устанавливается, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.
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Источник:

"Сегодня"

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