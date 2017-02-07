Скандал с переселенцами в Одессе: люди зимуют в заброшенном интернете и ждут выплат

Переселенцам с этого года будет легче получать социальные выплаты. Одесские чиновники уверяют: благодаря новому постановлению Кабмина внутренне перемещенным лицам упростили процедуру получения положенных пенсий и выплат, а также регистрации фактического места жительства. Для этого, по словам власть имущих, достаточно обратиться в районные управления соцзащиты. "Сегодня" выяснила, как обстоят дела с выплатами переселенцам и в каких условиях сейчас обитают люди, лишившиеся родного дома.

В заброшенной школе-интернате в селе Фонтанка под Одессой, где с октября живут около 40 переселенцев, в том числе люди с ограниченными возможностями, говорят, что мамы с детками выплаты не получают. По словам Марии Самосват, которая приехала из Горловки и теперь проживает в этом интернате, система получения матпомощи только усложняется. "Постоянно нужны какие-то новые справки и документы. А до райцентра ехать двумя автобусами — 20 гривен в одну сторону. Это дорого. Я в январе ничего не получала, а соседке, маме ребенка-инвалида, еще с декабря выплаты задерживают", — рассказала нам Мария.

К слову, Марии и ее соседям приходится экономить электричество, ведь за свет приходится платить по тарифам, действующим для юридических лиц. Греются же переселенцы при помощи маломощного твердотопливного котла, у которого нужно круглосуточно дежурить. Да и тот появился благодаря волонтерам и фонтанским селянам.

А вот переселенка Марина Добровольская, которая из интерната в Фонтаке переехала в квартиру на жилмассиве Котовского, отмечает изменения с выплатами к лучшему. "Я свои выплаты уже перевела из Фонтанки. Очень довольна управлением в Коминтерново, все сделали быстро и слаженно. Была одна задержка, когда возник вопрос правильного оформления документов, но потом мне все выплатили в полном объеме", — заверила нас девушка.

В том, что все зарегистрированные переселенцы получают положенные выплаты, уверяют и в департаменте здравоохранения и соцзащиты Одесской ОГА. "Если человеку нужно получать пенсию, то он приезжает и регистрируется. Незарегистрированных граждан, которые нуждаются в социальных выплатах и не оформлены, у нас нет", — заявила "Сегодня" глава департамента Татьяна Кривая. По ее данным, в области зарегистрировали 42 000 переселенцев. Но более 30 000 из них, по подсчетам городского департамента труда и соцполитики, стоят на учете в Одессе.

А вот в селе Борщи Подольского района согласились жить лишь 11 человек, хотя здесь готовы принять гораздо больше людей из санаториев. Однако переселенцы не спешат переезжать в глубинку, опасаясь остаться без необходимой медпомощи.

ПРИМУТ ВСЕХ

В Одесской облгосадминистрации уверяют: готовы принять еще переселенцев, которых могут разместить в селе Борщи, но желающих пока нет. Не отказались от ранее озвученной идеи принять детей из Авдеевки и в горсовете. Однако местные чиновники говорят, что ответ от коллег из донецкого города так и не получили, а сегодня детвора там планирует сесть за парты.