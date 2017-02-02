Скандал в одесской школе: детям готовила обеды повар с туберкулезом

Повар одесской школы готовила детям обеды, болея туберкулезом. Теперь в учебном заведении на ул. Ильфа и Петрова проводят профилактическую дезинфекцию, а родители некоторых школьников жалуются на халатное отношение к медосмотрам и опасаются за здоровье детей.

По словам директора школы Ирины Бадюк, сотрудница столовой давно работает на кухне, а о болезни узнала лишь в этом месяце. "Все сотрудники школы, в том числе и пищеблока, раз в год проходят медосмотр и делают флюорографию. Когда прошлым летом делали флюорографию, никаких заболеваний не выявили", — рассказала нам Бадюк. О недуге повара узнали, когда она ушла на больничный из-за ОРВИ, а спустя некоторое время ее госпитализировали с высокой температурой и подозрением на пневмонию. Тогда во время обследования у нее и выявили инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха.



Родители на случившиеся отреагировали неоднозначно. Одни обвиняют сотрудников и администрацию школы в халатности, а другие сохраняют спокойствие, уверяя, что от этого никто не застрахован. "Дети дежурят в столовой, контакт все равно есть. Вот так проходят пищевую комиссию — с поддельными бумагами", — говорит мама одного из учеников. В то же время часть родителей с ней не согласна. "По медкомиссии могу сказать, что флюорографию и анализы на СПИД в наши времена купить нельзя. Эти анализы делают все, а результаты хранят в электронной базе", — считает мама школьника Наталья.



Глава департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заверила нас, что угрозы жизни и здоровью детей нет, поэтому учебный процесс ограничивать не будут. "Мы получили данные о лабораторных исследованиях, подтверждающих, что мы имеем дело с закрытой формой туберкулеза, — пояснила Елена Буйневич. — Сейчас в школе проводятся профилактические мероприятия, дополнительная санитарная обработка. Также в школе пройдут родительские собрания, где объяснят, что нужно делать и чего не стоит бояться". К слову, детям в целях предосторожности сделают пробы Манту.



Медики поясняют, что главная опасность закрытой формы туберкулеза в том, что она в любой момент может перейти в открытую, и напоминают: инфекция не передается через продукты питания. В зоне риска лишь те, кто тесно общался с пациентом в последние месяцы — близкое и постоянное окружение. Им предстоит пройти обследование. "Если бы заболел учитель, который по три-четыре раза в неделю общается с детьми, тогда весь класс получал бы профилактические таблетки от туберкулеза. А если мы говорим о сотруднице пищеблока, которая изредка проходила по коридору, опасности нет", — пояснила "Сегодня" детский врач-фтизиатр областного противотуберкулезного диспансера Людмила Новикова.