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Сотрудница одесского банка воровала деньги с карточек клиентов http://www.segodnya.ua/img/article/7889/70_main.1484648577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/70_tn.1484648577.jpg Одесса Женщина указывала свои номера телефонов для SMS-информирования о денежных операциях 

Сотрудница одесского банка воровала деньги с карточек клиентов

Сегодня, 12:21

Женщина указывала свои номера телефонов для SMS-информирования о денежных операциях 

Мошенница тратила деньги на свои нужды. Фото: pixabay.com
Мошенница тратила деньги на свои нужды. Фото: pixabay.com

Полицейские Причерноморского управления киберполиции поймали женщину, которая на протяжении года завладевала деньгами с карточек клиентов одного из отделений банка, где она работала.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, мошенница получала конверты с кредитными карточками и ПИН-кодами клиентов и незаконно снимала деньги. Полученные средства она тратила на собственные нужды, расплачиваясь за приобретенные товары и полученные услуги.

Чтобы не попасться и контролировать счета клиентов, злоумышленница вводила в специальной банковской программе ложную информацию о телефонах для SMS-информирования. Она указывала номера, которыми сама пользовалась.

"Когда клиент банка приходил в отделение для получения карты, женщина выравнивала баланс карты с помощью денег, снятых аналогичным мошенническим путем с карточек других клиентов", — рассказал начальник Причерноморского управления киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

Досудебное расследование по этому делу закончилось. Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Все собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Чернигове разыскивают мошенницу-гипнотизершу. Женщина обманывала кассиров в час пик, когда собирались очереди. Покупала товар, доставала из кошелька деньги, но продавцу их не отдавала.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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