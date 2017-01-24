Сотрудница одесского ломбарда заработала сотни тысяч на клиентах
Женщина подделывала договора, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы
В Одессе полицейские разоблачили работницу ломбарда, присвоившую деньги и золотые изделия с места работы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Полицейские выяснили, что 39-летняя одесситка занимала руководящую должность в ломбарде, что позволило ей подделать договоры о получении денег под залог золотых изделий граждан. Своими действиями она ввела в заблуждение начальство и украла ювелирные изделия и деньги на общую сумму 285 тысяч гривен.
Сейчас женщине сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Злоумышленнице грозит тюрьма от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Запорожье грабители в масках совершили налет на ломбард.
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