Сотрудница одесского ломбарда заработала сотни тысяч на клиентах

Женщина подделывала договора, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы

В Одессе полицейские разоблачили работницу ломбарда, присвоившую деньги и золотые изделия с места работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Полицейские выяснили, что 39-летняя одесситка занимала руководящую должность в ломбарде, что позволило ей подделать договоры о получении денег под залог золотых изделий граждан. Своими действиями она ввела в заблуждение начальство и украла ювелирные изделия и деньги на общую сумму 285 тысяч гривен.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Злоумышленнице грозит тюрьма от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье грабители в масках совершили налет на ломбард.