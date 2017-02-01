Старейший парк Одессы хотят превратить в центр украинской культуры

Мэрия города считает, что нужно разработать единую концепцию парка

Один из самых популярных одесских парков среди горожан и туристов, парк имени Тараса Шевченко, хотят реконструировать.

Об этом "Сегодня" рассказали в муниципалитете.

"Одесса – многонациональный город. У нас есть Стамбульский парк, Греческий парк, есть Центр еврейской культуры. Мы предлагаем сделать парк Шевченко национальным центром украинской культуры, – пояснила пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева. – Нужно разработать единую концепцию парка".

В муниципалитете подчеркивают, что это пока только идея – и протокольные поручения, и планы архитекторов будут позже.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городу необходимо создать новую концертную арену примерно на т три тысячи человек для проведения всеукраинских и международных мероприятий.

"Начиная с первого апреля, в Одессе пройдет череда мероприятий как минимум всеукраинского масштаба. Но есть серьезное препятствие – отсутствие концертной арены, вместительностью до трех тысяч человек", – уточнил Труханов.

По его словам, рассматриваются варианты размещения такого объекта в Зеленом театре, в парке имени Шевченко или на стадионе "Спартак".

Ранее сообщалось, что в одесском парке Шевченко открыли обновленный Зеленый театр.