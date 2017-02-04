Старейший парк Одессы ждет реконструкция и "звание"

Сегодня, 11:15

Популярную зону отдыха в Одессе хотят реконструировать и присвоить статус национальной

Зеленый театр. Активисты предлагают оставить в прежнем виде. Фото: facebook.com
Зеленый театр. Активисты предлагают оставить в прежнем виде. Фото: facebook.com

Один из самых популярных парков Южной Пальмиры, парк имени Тараса Шевченко, хотят реконструировать и превратить в национальный центр украинской культуры. На такую идею муниципалитет вдохновили Греческий и Стамбульский парки, находящиеся под Приморским бульваром.

Как пояснили "Сегодня" в мэрии, Одесса — многонациональный город, в котором есть парки, названные в честь других городов и стран, культурные центры разных национальностей, а теперь может появиться и национальный центр украинской культуры. Его предлагают создать на базе парка имени Шевченко. "Необходимо провести конкурс на обустройство этого парка и реализовать проект, чтобы окончательно привести зеленую зону в порядок, создать одесский символ национальной украинской культуры", — заявил мэр города Геннадий Труханов.

А пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева подчеркнула, что это пока только идея и впереди еще много сложностей. Кроме того, в планах мэрии превратить эту зеленую зону в парк национального значения. "Это большая работа, и она будет вестись параллельно с реконструкцией", — рассказала "Сегодня" Мальцева.

К слову, в парке Шевченко может также появиться и новая концертная арена примерно на 3000 человек, которой так не хватает городу для проведения мероприятий разных масштабов. По словам власть имущих, превратить в такую арену можно Зеленый театр в парке или стадион "Спартак", который расположен в районе железнодорожного вокзала.

Идея превратить парк имени Шевченко в центр украинской культуры уже пришлась по вкусу некоторым жителям города, но одесситы отмечают, что важно также, и как ее будут воплощать. "В целом идея хорошая, но нужно сначала смотреть проект, а уже потом делать выводы", — считает организатор традиционного одесского Мегамарша вышиванок Наталия Михайленко. А вот Зеленый театр в парке, считает девушка, нужно оставить без изменений, мол, это и так очень хорошее место.

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Парк Шевченко. У памятника в будущем центре украинской культуры проводят митинги и присяги. Фото: uc.od.ua

В самом "Зеленом" пока размеренно готовятся к новому сезону и никаких "превращений" не опасаются. "Пока, кажется, это только идеи и мысли", — заявила программный директор Зеленого театра Евгения Львова. А общественные организации, которые борются за сохранение культурного наследия и зеленых зон, тем временем уже предупреждают, что за реконструкцией будут следить.

Эксперты же говорят, чтобы реконструкция была удачной, нужно изучить аудиторию, понять, кто посещает парк и кого хотят туда привлечь. "Когда мы знаем, для кого проектируем, это помогает наилучшим образом подобрать набор функций именно этого пространства", — рассказала "Сегодня" архитектор-проектировщик Ната Головченко.

ПАРК ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Еще в прошлом году муниципалитет анонсировал строительство в парке имени Шевченко специальной площадки для любителей экстремальных видов спорта — скейтеров и роллеров, но по сей день никакие строительные работы там не начинались. Новый объект планировали создать в 100 метрах от стадиона "Черноморец" — на месте заброшенной спортивной площадки, возле Суворовской аллеи. Планировалось, что роллердром займет более 1000 квадратных метров.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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