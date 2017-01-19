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Стихийные полигоны: жители Одесской области жалуются на горы мусора http://www.segodnya.ua/img/article/7895/75_main.1484764133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/75_tn.1484764133.jpg Одесса Чиновники уверяют, что помимо стихийных свалок нужно разобраться и с другими экологическими проблемами

Стихийные полигоны: жители Одесской области жалуются на горы мусора

Сегодня, 06:41

Чиновники уверяют, что помимо стихийных свалок нужно разобраться и с другими экологическими проблемами

Лиманский район. Свалку устроили вдоль проселочной дороги неподалеку от Куяльницкого лимана. Фото: ecomapa.gov.ua
Лиманский район. Свалку устроили вдоль проселочной дороги неподалеку от Куяльницкого лимана. Фото: ecomapa.gov.ua

В Одесской области насчитали почти полсотни стихийных свалок. Их отметки с подробным описанием, координатами и фотографиями жители региона нанесли на интерактивную экокарту, созданную Министерством экологии и природных ресурсов.

Каждая стихийная свалка обозначается кружочком красного, желтого или зеленого цвета, который символизируют, соответственно, что реакции на сообщение еще не было, обращение находится в работе или уже выполнено. На сегодня из 45 заявлений лишь 15 имеют статус "в работе" и только одно заявление, на территории Черноморска (бывшего Ильичевска), перешло в категорию "выполнено".

К остальным незаконным мусорным полигонам пользователи уже четыре месяца не могут привлечь внимание. На горы мусора уже пожаловались жители города Подольска, поселка Затока, сел Великодолинское и Шабо.

По наблюдениям "Сегодня", чаще всего люди сетуют на горы мусора в прибрежной зоне. "Территория бывшего кемпинга превратилась в свалку. Вместо парка — горы мусора", — заявил одессит, проживающий в микрорайоне Лузановка. А жители Затоки и Сергеевки просят турбазы прекратить сброс бытовых отходов в Будацкий лиман. "Персонал одной из баз вечером вывозит мусор на тачке в заросли камыша", — говорят люди.

Как пояснили "Сегодня" в департаменте экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации, непосредственной ликвидацией должен заниматься сельсовет или другой орган местного самоуправления. "Некоторые сознательные руководители выполняют предписания по ликвидации свалок, но масштаб проблемы очень большой, а ресурс ограничен", — пояснил нам глава департамента Иван Петрив. По его словам, работы по рекультивации земли, где были стихийные свалки, финансируются из бюджета соответствующего населенного пункта, а выполнение работ контролируют районные администрации.

В Шабском сельсовете нас заверили, что регулярно борются с местами скопления мусора. "Собираем все и вывозим, — рассказали нам в совете. — У нас нет как таковых больших свалок: они могут скопиться за зимний период, но как только погода улучшается, мы все вывозим. У нас есть стихийная свалка недалеко от села, на территории, которая подчиняется уже райсовету. Туда свозился мусор со всех окрестностей, но работы по рекультивации уже ведутся".

По мнению эколога Олега Васильева, стихийные свалки — это, скорее, не экологическая, а морально-этическая проблема. В пример он приводит село Крыжановка под Одессой. "Здесь отлично работают службы, мусор вывозится постоянно, но местные жители и зимой, и летом выбрасывают отходы на склон возле моря. Сами себе гадят. Первоочередная проблема — это низкий уровень культуры", — уверен эксперт.

ЭКОЛОГИЯ: ДАМБА И ХИМИКАТЫ

Чиновники уверяют, что помимо стихийных свалок нужно разобраться и с другими экологическими проблемами. "Первая приоритетная задача — вывоз химикатов для защиты сельскохозяйственных культур, которые очень сильно загрязняют окружающую среду. С советских времен их осталось в области более 600 тонн", — рассказали нам в департаменте экологии и природных ресурсов ОГА. Также чиновники пытаются восстановить дамбу на 108-м километре Дуная возле острова Репида, прорыв которой угрожает подтоплениями.

"Еще одна серьезная проблема в наше время — незаконное использование объектов природно-заповедного фонда, как национальных парков, так и заказников местного значения. Люди без соответствующих разрешений используют ресурсы, которые государство пытается сохранить как природно-заповедный фонд", — пояснили "Сегодня" представители департамента.
мусор, химикаты, отходы, свалка, свалки

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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