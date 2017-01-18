Стрельба и погоня в Одессе: полиция рассказала подробности задержания опасного преступника

Правоохранители рассказали подробности задержания особо опасного преступника, который месяц назад сбежавшего из суда в Киеве и скрывался в Одессе. Пытаясь скрыться на машине, беглецу удалось проехал всего 100 м. После этого правоохранители открыли стрельбу по колесам и заблокировали авто. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер областной полиции Алена Войтенко.

"Задержание проходило в Суворовском районе Одессы. Обвиняемый сбежал 12 декабря прошлого года из зала суда в Киеве, обвинялся в преступлении по ст. 185 (кража) и ст. 115 (умышленное убийство). Он находился в розыске, и когда стало известно, где он скрывается, наш начальник Головин принял решение о том, что будет проводиться операция по его задержанию. В ходе задержания сотрудники управления уголовного розыска вынуждены были применить табельное оружие, потому что он пытался скрыться на автомобиле. Он проехал буквально 100 м, стреляли по колесам, в результате слаженных действий правоохранителей, автомобиль заблокировали, его задержали и доставили отделение", – рассказала Войтенко.

В полиции отмечают, что сейчас подозреваемый дает показания и вскоре будет передан киевским правоохранителям.

Напомним, 17 января на ул. Проценко в Одессе полицейские со стрельбой задержали парня, обвиняемого в краже и умышленном убийстве. Как стало известно, 12 декабря 2016 года он сбежал из зала суда в Киеве.