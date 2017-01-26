Стрельба на рынке в Одессе: ранен прохожий, нападавший застрелился при задержании

Сегодня, 10:40

Мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в упор из огнестрельного оружия в пенсионера, который сделал ему замечание

Злоумышленник затрелился при задержании. Фото: AFP
Злоумышленник затрелился при задержании. Фото: AFP

На рынке "Киевский" в Одессе произошла стрельба.

Вчера около 16 часов мужчина на мопеде несколько раз выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко. Потерпевшего, раненого из травматического оружия, каретой скорой помощи доставлено в медицинское учреждение с предварительным диагнозом – ранение в шею", – рассказывают в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В городе был введен в действие оперативный план "Сирена".

Как сообщила в эфире телеканал "112 Украина" спикер ГУ НП областной полиции Елена Войтенко, мужчина, который устроил стрельбу возле одесского рынка "Киевский", застрелился при попытке задержания.

"Мужчина на мопеде четырежды выстрелил в упор из огнестрельного оружия в пенсионера и быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко… На поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Искали его, было его изображение. Нашли его уже в другом районе города – в Суворовском. Было сделано все, чтоб никто из окружающих не пострадал. Он был со всех сторон окружен полицейскими. Но когда он был окружен со всех сторон, он понял, что сбежать ему не удастся, причинить вред тоже никому не удастся, прохожих рядом не было. Он застрелился на месте. Устанавливается его личность", – сообщила Войтенко.

Напомним, ранее в Одесской области посреди улицы грабители напали на прохожих и раздели их.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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