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Таможня, 7-й километр и дороги – главные ожидания президента от нового губернатора Одесской области, – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7881/10_main.1484324107.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/10_tn.1484324107.jpg Одесса На первом месте, по словам эксперта, стоит борьба с контрабандой и упрощение регистрационных процедур на Одесской таможне

Таможня, 7-й километр и дороги – главные ожидания президента от нового губернатора Одесской области, – эксперт

Сегодня, 18:14

На первом месте, по словам эксперта, стоит борьба с контрабандой и упрощение регистрационных процедур на Одесской таможне

Максим Степанов. Фото: архив
Максим Степанов. Фото: архив

Успешность работы новоназначенного главы Одесщины Максима Степанова будут оценивать на фоне заявлений его предшественника и проблем, с которыми тот не справился, – связанных c таможней, инфраструктурой и рынком "7-й километр". Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.
 
По его словам, Михеил Саакашвили привлек внимание к ряду проблем на Одесщине, хотя и не справился с их решением. Поэтому естественно, что оценивать нового главу ОГА будут в сравнении с предшественником.
 
"Вызовы остаются те же, как и перед Саакашвили, только теперь это – еще и возможность превзойти предшественника. Более того, президент и Банковая, а это важно для руководителя области, тоже, опираясь на них, будут оценивать результаты его работы. Ключевыми проблемами для области является таможня, рынок "7 километр" и инфраструктура", – отметил Фесенко.
 
На первом месте, по словам эксперта, стоит борьба с контрабандой и упрощение регистрационных процедур на Одесской таможне. "Далее, традиционно для Украины, идет инфраструктура: строительство нормальных дорог, в частности магистрали "Одесса-Рени", а также завершение строительства Одесского аэропорта, открытие которого уже трижды переносилось", – подчеркнул он.
 
Еще одним критерием залога успешной работы Максима Степанова, Фесенко назвал урегулирование ситуации вокруг рынка "7-й километр".
 
"7-й километр" – уже давно стал специфическим символом Одессы. К сожалению, в основном негативным. Таким образом, или новый глава ОГА решит эту проблему, или станет частью негатива, что в последние годы сопровождает информацию о рынке", – резюмировал эксперт.
 
Напомним, 13 января 2017 года новым председателем Одесской ОГА был назначен бывший руководитель госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Он сменил на посту Михеила Саакашвили, который подал в отставку 7 ноября 2016 года.
губернатор, одесская область, политолог, Степанов

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