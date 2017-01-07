ТОП-8 проектов Одессы-2017: транспортные обновки и дорожный долгострой (фото)

В наступившем году в Южной Пальмире обещают завершить сразу несколько масштабных проектов, которые должны улучшить туристическую привлекательность города. Так, чиновники обещают открыть Потемкинскую лестницу с двумя новыми парками по бокам: Стамбульским и Греческим. Начнет работу новый терминал Одесского аэропорта, морской вокзал готовится принять 17 круизных лайнеров, а чиновники планируют возвести новый масштабный концертный комплекс.

Тем временем активисты собираются открыть полноценную мастерскую по переработке пластика и установить на улицах Одессы креативные арт-скамейки. Планируют завершить начатое и в области: к лету обещают открыть мост в районе села Паланка на трассе Одесса — Рени и завершить ремонт самой трассы. А Ренийский район ждет открытие международной паромной переправы Орловка — Исакча. "Сегодня" выяснила подробности инфраструктурных проектов, которые должны закончить в год Петуха.

ПЕРЕПРАВА. ПУТЬ ПО ДУНАЮ



Фото: hubs.ua

К концу 2017-го обещают окончить строительство паромной переправы Орловка — Исакча, которая соединит Одесскую область и Румынию и станет, по мнению экспертов, инфраструктурным прорывом. По словам местных жителей, строительные работы уже начались: на территории будущей переправы подняли грунт, провели линии электропередач и сделали водонапорную скважину.

"ДОРОЖНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ". ОБЕЩАЮТ К ЛЕТУ



Фото: pushkinska.net

В декабре премьер-министр Украины заявил, что летом 2017-го планируют завершить ремонт трассы Одесса — Рени, который в народе успели окрестить "дорожным долгостроем". Глава областного автодора Олег Варивода рассказал, что толщина дорожного покрытия трассы увеличится в четыре раза (с 5 до 20 см), а гарантия составит 10 лет. Пока же отремонтировали лишь 50 км из 290.

В АЭРОПОРТУ. ЗАРАБОТАЕТ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ



Фото: dumskaya.net

Пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт Одесса" Мария Попович заверила "Сегодня", что в 2017-м в полную силу заработает новый терминал аэропорта, который планировали открыть еще 30 сентября. К слову, он рассчитан на обслуживание 3 млн пассажиров в год.

ОДЕССКИЙ СТАМБУЛ. ПАРК НА СКЛОНЕ



Фото: uc.od.ua

Реконструкцию Стамбульского парка на склонах Приморского бульвара обещают завершить ко Дню города. Здесь восстанавливают старинный грот, оборудуют площадку для занятий спортом, а также планируют установить креативную скамейку с надписью Istanbul вместо спинки.

ТРАНСПОРТНЫЕ ОБНОВКИ. "РОГАТЫЕ" И ТЕРМИНАЛ



Фото: uc.od.ua

В этом году на улицы Южной Пальмиры выйдут 45 новых троллейбусов. Современные "рогатые", по заверениям чиновников, потребляют меньше электроэнергии. Кроме того, автопарк одесского электротранспорта пополнится новыми трамваями, собранными местными мастерами. А на Старосенной площади уже готова площадка для новой автостанции пригородных автобусов.

ПОРТ. ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ 17 ЛАЙНЕРОВ



Фото: pushkinska.net

Хорошими прогнозами радует и Администрация морских портов, где получили 17 заявок на заход пассажирских судов в порт. По сравнению с 2016-м, когда Южную Пальмиру круизные лайнеры посетили лишь пять раз, цифра кажется обнадеживающей, тем более что к сезону количество может вырасти.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРК. ФОНТАН И БОГИ

Фото: 2do2go.ru

По плану в 2017-м ко Дню города откроют и Греческий парк. "Работы по благоустройству парка уже ведутся", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева. Изюминкой зеленой зоны обещает стать уникальный фонтан со скульптурами в виде персонажей и богов античных мифов.

ЧУДО-СКАМЕЙКИ. КНИГИ И СКАЗКИ



Фото: mg.od.ua

Волонтеры хотят установить в парках и скверах арт-скамейки в виде раскрытых книг и разукрасить их сюжетами из разных сказок. На создание одной скамейки, по словам авторов проекта, необходимо 27 000 грн. Сейчас волонтеры ищут деньги и думают, как закрепить краску, чтобы та не выгорала.