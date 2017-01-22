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Трамвайный вагон сошел с рельсов в центре Одессы, разбил пять автомобилей и перегородил улицу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/49_main.1485109402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/49_tn.1485109402.jpg Одесса Пострадавших в результате инцидента нет

Трамвайный вагон сошел с рельсов в центре Одессы, разбил пять автомобилей и перегородил улицу (фото)

Сегодня, 20:22

Пострадавших в результате инцидента нет

Трамвайный вагон сошел с рельсов вечером в воскресенье на перекрестке улицы Пантелеймоновская Александровского проспекта в центре Одессы.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, вагон повредил 5 автомобилей, 4 из которых были припаркованы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Трамвай перегородил движение по ул. Пантелеймоновской, сотрудники полиции оформляют материалы ДТП.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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