Трассу М-14 в Одесской области закрыли для грузовиков

Из-за разбушевавшейся стихии введено ограничение движения для грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта

В Одесской области закрыли трассу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) для движения грузовиков.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Из-за непогоды с 12 часов 11 января введено ограничение движения для грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)", – отмечают правоохранители.

Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины.

Напомним, в 11 районах Одесской области из-за непогоды с 00:00 11 января закрыто движение транспорта на дорогах общего пользования, за исключением автодороги М-05 Одесса – Киев и М-05-01 Обход г. Одесса.

Как сообщалось, до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, вьюги, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег.