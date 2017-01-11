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Трассу М-14 в Одесской области закрыли для грузовиков http://www.segodnya.ua/img/article/7872/56_main.1484137905.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/56_tn.1484137905.jpg Одесса Из-за разбушевавшейся стихии введено ограничение движения для грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта

Трассу М-14 в Одесской области закрыли для грузовиков

Сегодня, 14:31

Из-за разбушевавшейся стихии введено ограничение движения для грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта

Движение ограничили из-за непогоды. Фото: AFP
Движение ограничили из-за непогоды. Фото: AFP

В Одесской области закрыли трассу М-14 ОдессаМелитополь – Новоазовск (на Таганрог) для движения грузовиков.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Из-за непогоды с 12 часов 11 января введено ограничение движения для грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)", – отмечают правоохранители.

Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины.

Напомним, в 11 районах Одесской области из-за непогоды с 00:00 11 января закрыто движение транспорта на дорогах общего пользования, за исключением автодороги М-05 Одесса – Киев и М-05-01 Обход г. Одесса. 

Как сообщалось, до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, вьюги, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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