Удивительная находка: в одесском Дворце культуры под штукатуркой нашли "ноги"

В Одессе на стене вестибюля Дворца культуры студентов на ул. Маразлиевской под слоем штукатурки обнаружили настенную роспись 1928 года, которую якобы создал художник-монументалист Михаил Бойчук, расстрелянный в 1937 году за националистические убеждения.

Фотографии росписи опубликовал одесский урбанист Кирилл Липатов, который подчеркнул историческую ценность произведения и заявил: "Администрация дворца обещает все замазать".

В то же время во Дворце культуры заверили "Сегодня", что решение о том, оставлять картину или нет, принимают не они. "На вопрос об исторической ценности пока никто не может дать точный ответ. Мы пригласили представителей управления охраны памятников, которые проведут экспертную оценку", — рассказали сотрудники дворца, отметив, что авторство картины тоже официально не подтвердили. К слову, сейчас из-под облупленной штукатурки видны лишь ноги какого-то персонажа.