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Удивительная находка: в одесском Дворце культуры под штукатуркой нашли "ноги" http://www.segodnya.ua/img/article/7888/5_main.1484590828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/5_tn.1484590828.jpg Одесса Сейчас из-под облупленной штукатурки видны лишь ноги какого-то персонажа

Удивительная находка: в одесском Дворце культуры под штукатуркой нашли "ноги"

Сегодня, 20:20

Сейчас из-под облупленной штукатурки видны лишь ноги какого-то персонажа

На стене — картина Бойчука. Фото: facebook.com
На стене — картина Бойчука. Фото: facebook.com

В Одессе на стене вестибюля Дворца культуры студентов на ул. Маразлиевской под слоем штукатурки обнаружили настенную роспись 1928 года, которую якобы создал художник-монументалист Михаил Бойчук, расстрелянный в 1937 году за националистические убеждения.

Фотографии росписи опубликовал одесский урбанист Кирилл Липатов, который подчеркнул историческую ценность произведения и заявил: "Администрация дворца обещает все замазать".

В то же время во Дворце культуры заверили "Сегодня", что решение о том, оставлять картину или нет, принимают не они. "На вопрос об исторической ценности пока никто не может дать точный ответ. Мы пригласили представителей управления охраны памятников, которые проведут экспертную оценку", — рассказали сотрудники дворца, отметив, что авторство картины тоже официально не подтвердили. К слову, сейчас из-под облупленной штукатурки видны лишь ноги какого-то персонажа.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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