Украинский офицер создает метровые дирижабли с мини-пассажирами и харизматичных кукол (фото)

Сегодня, 13:15

В коллекции мастера есть и одесский Меркурий, и поручик Ржевский, и большое семейство работящих гномов, а его Баба Яга в кожаном комбинезоне на метле с пропеллером получила недавно "серебро" на одесском конкурсе кукольной красоты

59-летний одессит Александр Бессарабов создает необычных кукол с одесским характером. В коллекции мастера есть и одесский Меркурий, и поручик Ржевский, и большое семейство работящих гномов. А его Баба Яга в кожаном комбинезоне на метле с пропеллером получила недавно "серебро" на одесском конкурсе кукольной красоты. "Сегодня" ближе познакомилась с Александром и узнала, что он создал более 60 уникальных кукольных персонажей.

Свои творческие способности мастер развивал с детства: учился в художественной и музыкальной школах, занимался чеканкой, мозаикой и витражами. Но к нынешнему увлечению пришел около четырех лет назад после службы в армии и работы в сфере торговли. "Как-то сидя дома я решил отремонтировать поломанный зонт жены. Починить не удалось, но пока я с ним возился, представились какие-то крылья. Я добавил кожи, металла и сделал человечка с крыльями. Потом была еще одна поделка — самолет с моторчиком, который махал крыльями и вращал пропеллером", — рассказывает Александр. После этого офицер запаса увлекся творчеством.

Сейчас мастер специализируется на изготовлении портретных кукол, детально прорисовывая на щечках румянец и очерчивая каждую морщинку. Те части фигурок, которые не прикрыты одеждой, чаще всего это лица и руки, автор создает при помощи стоматологических инструментов из специального кукольного пластика. Когда лицо и руки готовы, их запекают в духовке, чтобы материал стал более прочным. А вот для изготовления корпуса, скрытого под нарядами, Александр использует поролоновые трубки на жестком каркасе. Одежду кукольным героям шьет профессиональная швея. "Я пробовал шить, но это не мое", — говорит мастер, добавляя, что на одну куклу уходит три-четыре недели.

Идеи для необычных работ Александр черпает из жизни, личного опыта, книг и фильмов. А если же портретную куклу создает для конкретного человека, то старается как можно больше узнать о его характере, увлечениях и привычках. "Одна знакомая попросила сделать подарок мужу — человеку солидному и серьезному. Изображать его в рабочей обстановке было скучно, и мы стали обсуждать, что ему нравится. Оказалось, что он ходит на яхте, путешествует, любит фотографировать, а в детстве мечтал стать комиком и любил фильмы о мистере Бине. В итоге я изобразил его в костюме мистера Бина в одной из сцен фильма", — поясняет Александр.

БАРОН И ПРОНЯ. Среди кукол одессита есть серия фигур исключительно "одесских профессионалов" — ювелира, кутюрье, фотографа с Дерибасовской и даже домового из пивнушки. А из известных киногероев одессит воссоздал летящего барона Мюнхгаузена, неподкупного таможенника Верещагина и летчика по прозвищу Мимино. Самой сложной своей работой мастер считает композицию "За двумя зайцами". Фигуры Прони Прокоповны и Голохвастова — точь-в-точь, как в сцене фильма, где парочка подкуривает папироски, опираясь на весы и зацепившись мизинчиками. "С одной стороны, это было сложно сделать технически, ведь куклы создавались для витрины и были несколько больше, чем я привык. А с другой — нужно было правильно передать настроение и позы характерные", — объясняет Александр Бессарабов.

Помимо кукол, мастер создает и дирижабли с маленькими пассажирами. "Это кожаный баллон, к которому нитями или цепями крепится конструкция, например, корабль. На верхней палубе сидят пассажиры, а если открыть дверку — то можно увидеть пассажиров и моряков внутри", — говорит одессит.

МУЗЕЙ КАК В ПРАГЕ

Сейчас мастер готовится к участию в выставке "Стильная кукла", которая пройдет в Киеве. А в будущем планирует создать музей кукол совместно с другими мастерами. "Подобные музеи есть в Праге, Мюнстере и других городах Европы. Это был бы еще один интересный пункт туристического маршрута. В этом музее будет представлена история игрушек, постоянная и сменная экспозиция современных мастеров и будет место для проведения мастер-классов", — делится планами Александр Бессарабов. Мастера подыскивают подходящее помещение и обратились с просьбой о помощи к чиновникам, однако ответа пока не получили.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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