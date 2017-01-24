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Уникальная находка: в Одессе под штукатуркой обнаружили "лица и ноги" http://www.segodnya.ua/img/article/7910/41_main.1485196399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/41_tn.1485196399.jpg Одесса Картину Бойчука ждет консервация и реставрация

Уникальная находка: в Одессе под штукатуркой обнаружили "лица и ноги"

Сегодня, 06:21

Картину Бойчука ждет консервация и реставрация

Бойчук со студентами разрисовал стену здания, где в 1928-м был клуб НКВД. Фото: 2gis.ua
Бойчук со студентами разрисовал стену здания, где в 1928-м был клуб НКВД. Фото: 2gis.ua

В Одессе на стенах вестибюля Дворца студентов на улице Маразлиевской, 34, обнаружили уникальные росписи. Штукатурка не выдержала сильных морозов и осыпалась, обнажив часть картины, принадлежащей кисти украинского монументалиста 1920—1930 годов Михаила Бойчука или его учеников. Эксперты говорят: настенное полотно уникально, ведь это единственная работа художников-монументалистов того периода, которая сохранилась в Южной Пальмире. "Сегодня" выяснила, какая судьба ждет роспись.

Сейчас во дворце можно увидеть лишь лица и ноги изображенных на картинах людей. Остальные фрагменты полотна все еще скрыты под краской и штукатуркой. Экспертная комиссия, которую создали по инициативе областных чиновников, историческую ценность живописной находки подтвердила и уже обсуждает, как можно бережно снять верхний слой краски, чтобы увидеть работу целиком.

АВТОРСТВО. Одесские искусствоведы сходятся во мнении, что эту работу создали в 1928-м художники из группы бойчукистов, которые работали под началом украинского мастера монументальной живописи Михаила Бойчука. Но определить, участвовал ли сам маэстро в создании росписи, по открывшимся фрагментам пока невозможно.

"На одной стене "открылись" два лица и рука. По ним видно, что работал настоящий мастер. А вот ноги, которые просматриваются на противоположной стене, выполнены условно и грубо, — рассказал нам член экспертной комиссии, искусствовед Владимир Островский. — Сейчас видно не больше 15% всей работы, поэтому с уверенностью говорить об авторстве пока нельзя".

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Фрагмент картины. Над лицами и рукой работал настоящий мастер. Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Искусствовед поясняет, что художники расписывали уже сухую штукатурку, поэтому называть работу фреской неправильно. "Но ценность ее даже не в том, как и что нарисовано, а в том, что это единственная сохранившаяся работа бойчукистов в Одессе. Михаила Бойчука высоко оценивали даже в Париже, а здесь он не угодил советской власти, за что его и самых близких его учеников расстреляли, а все работы уничтожили, — говорит Островский. — А эту стенку просто побелили и оштукатурили".

Теперь, по словам экспертов, нужно придумать, как вернуть работе первоначальный вид. "Необходимо пригласить специалистов по монументальной живописи, чтобы они определили наиболее щадящий способ снять слои штукатурки, которых за годы накопилось достаточно много. В Одессе таковых нет, они есть только в Киеве, — рассказали в экспертной комиссии. — Но финансирования для приглашения этих людей и оплаты специальных средств и инструментов для щадящей работы пока нет".

В пресс-службе Одесского облсовета уже заявили, что работу бойчукистов внесут в паспорт дома — памятника архитектуры и пригласят специалистов для проведения реставрации. "На данный момент картину законсервируют до проведения технологического анализа", — заявили в облсовете.

ОТКРОЮТ ТАЙНУ РОСПИСЕЙ

Пока специалисты будут работать над полотном Михаила Бойчука, одесситы могут осмотреть настенные росписи XIX века. В художественном музее проходит выставка "Декоративные росписи на выставке домоустройства в Одессе 1895 года", посвященная рисункам, изображенным на стенах цокольных и подвальных помещений музея. Научные сотрудники смогли узнать их точный возраст и восстановить события 120-летней давности, которые послужили поводом для их создания.
картина, художник, бойчук, штукатурка

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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