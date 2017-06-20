Утренний пожар в одесской Аркадии: как выглядит место ЧП

Сегодня, 14:22

По словам очевидцев, пожар начался на кухне развлекательного заведения


В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В Одессе горело кафе.

В одесской Аркадии на месте утреннего пожара в кафе Strong House в полдень еще работали спасатели. Вокруг пострадавшего заведения собралось множество любопытных отдыхающих. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" с места происшествия.

Как рассказали нам очевидцы, огонь вспыхнул на кухне.

"Когда я увидела, что горит кафе, сразу же побежала, чтобы помочь сотрудникам заведения. Тогда мне как раз повар и сказала, что после того, как утром включили электрическую плиту, произошло короткое замыкание, после чего все резко вспыхнуло пламенем",- рассказала "Сегодня" Екатерина, которая в это время была вместе с внучкой на пляже. Но спасатели говорят, что причину пожара еще предстоит выяснить.

До приезда спасателей персонал ресторана пытался самостоятельно потушить пламя. Очевидцы говорят, что сотрудники выключили рубильник и пытались погасить все огнетушителем, но безрезультатно. "После этого они подключили к близлежащему крану имеющийся шланг для полива цветов, но напор оказался очень слабым", ¬- делятся отдыхающие.

Администрация заведения произошедшее пока не комментирует.

Напомним, пожар начался примерно в 9:45. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись более 30 спасателей
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Автор:

Елена Васюкова

Источник:

"Сегодня"

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