В аэропорту Одессы достроили новый терминал: первые рейсы примут уже весной (фото)

Новый терминал Одесского аэропорта примет первых пассажиров уже этой весной. Столичные эксперты приняли здание в эксплуатацию, теперь дело осталось за малым — после полного завершения всех работ аэропортовский новострой проинспектируют городские чиновники. "Сегодня" узнала, какие работы еще ведутся в терминале и появится ли у воздушных ворот Южной Пальмиры новая взлетно-посадочная полоса (ВПП).

Как рассказали "Сегодня" в ООО "Международный аэропорт Одесса", в новом терминале сейчас прокладывают линии связи. "Это электрические и компьютерные сети, которые будут обслуживать пункты регистрации и прочие узлы системы обслуживания пассажиров", — пояснили в компании и добавили, что уже завершена отделка основных общественных зон и идет монтаж оборудования. Тем временем в одесском муниципалитете утверждают, что оценят результаты строительства терминала только после полного окончания всех работ.

"Городские подразделения будут принимать терминал в эксплуатацию как технологический объект: не только одно здание, но и багажное отделение, стойки регистрации и все, что связано с обслуживанием пассажиров, в том числе и котельную", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Обсудили чиновники и строительство новой ВПП, ведь некоторые авиакомпании отказываются от рейсов в Одессу именно из-за того, что существующая полоса подходит под габариты не всех самолетов, да и состояние ее, по словам экипажей, отставляет желать лучшего. "Одесса — единственный город в Украине, который подготовил весь пакет документов, чтобы начать строительство", — заверил Труханов. По его подсчетам, если строительные работы начнутся в этом году, то уже в следующем — будут завершены.

А чтобы начать строительство, необходимо выкупить земельные участки возле будущей ВПП, которые, как оказалось, были проданы частным лицам более шести лет назад. Депутат горсовета Александр Шеремет, который детально изучал вопрос аэропорта, утверждает: выкупать проблемные участки предстоит предприятию ООО "Международный аэропорт Одесса", которое якобы обещало реконструировать ВПП во время передачи аэропорта в частные руки.

"Если в 2011 году инвестор заявлял, что продлит полосу до 3200 метров, тогда их тоже касается проблема выкупа. Почему городская громада должна платить за это? Инвестор взял на себя обязательства в 2011 году, пусть и выполняет", — пояснил нам свою позицию Шеремет и отметил, что обычная реставрация полотна без его удлинения не решит проблему с приемом широкофюзеляжных самолетов, например, таких как Boeing 747.

Однако в ООО "Международный аэропорт Одесса" мнение депутата не разделяют. "Взлетно-посадочная полоса находится в ведении коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса", а строительством и реконструкцией будет заниматься государственное предприятие, которое подчиняется Кабмину", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт Одесса" Мария Попович.

НОВЫЙ ПАРК

Не оставили власти без внимания и лесопарк возле аэропорта площадью почти в 50 га. В мэрии задумались о его благоустройстве. Идею возможного благоустройства рассмотрит исполнительный комитет на заседании 23 февраля. Согласно проекту решения, зеленой зоне хотят присвоить статус парка-памятника садово-паркового искусства и назвать его дендропарком "Аэропортовский". Отметим, что сейчас лесопарк в запущенном состоянии.