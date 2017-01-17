В Аккермане откроют отделение гемодиализа
Процедуры жизненно необходимы пациентам с почечной недостаточностью
В Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больнице готовятся открыть отделение гемодиализа, где будут проводить процедуры по очищению крови. Это жизненно необходимо пациентам с почечной недостаточностью.
"Для создания нового подразделения выделили половину помещений терапевтического отделения. Там идет переоборудование, уже заканчиваются ремонтные работы", — рассказали "Сегодня" в больнице.
Теперь медики ожидают, когда привезут оборудование для процедур.
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