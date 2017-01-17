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В Аккермане откроют отделение гемодиализа http://www.segodnya.ua/img/article/7891/99_main.1484686267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/99_tn.1484686267.jpg Одесса Процедуры жизненно необходимы пациентам с почечной недостаточностью

В Аккермане откроют отделение гемодиализа

Сегодня, 22:50

Процедуры жизненно необходимы пациентам с почечной недостаточностью

Откроют новое отделение. Фото: missbagira.ru
Откроют новое отделение. Фото: missbagira.ru

В Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больнице готовятся открыть отделение гемодиализа, где будут проводить процедуры по очищению крови. Это жизненно необходимо пациентам с почечной недостаточностью.

"Для создания нового подразделения выделили половину помещений терапевтического отделения. Там идет переоборудование, уже заканчиваются ремонтные работы", — рассказали "Сегодня" в больнице.

Теперь медики ожидают, когда привезут оборудование для процедур.
медики, кровь, процедуры, отделение

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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