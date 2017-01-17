В Аккермане откроют отделение гемодиализа

В Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больнице готовятся открыть отделение гемодиализа, где будут проводить процедуры по очищению крови. Это жизненно необходимо пациентам с почечной недостаточностью.

"Для создания нового подразделения выделили половину помещений терапевтического отделения. Там идет переоборудование, уже заканчиваются ремонтные работы", — рассказали "Сегодня" в больнице.

Теперь медики ожидают, когда привезут оборудование для процедур.