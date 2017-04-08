В Белгороде-Днестровском заместитель едва не застрелил мэра

8 Апреля 2017, 20:29

Конфликт между мэром Белгорода-Днестровского Аллой Гинак и ее первым заместителем Вадимом Кесарчуком едва не закончился трагедией

Алла Гинак. Фото: Таймер
Алла Гинак. Фото: Таймер

Полиция расследует факт угроз убийством мэру Белгород-Днестровского Одесской области Алле Гинак от ее заместителя.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, в конце марта в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области поступило заявление городской головы Белгорода-Днестровского о том, что ее первый заместитель (Вадим Кесарчук – Ред.) угрожал ей физической расправой.

Как установило следствие, первый заместитель Белгород-Днестровского городского головы встретил мэра города у здания горисполкома и выразил свое несогласие с объявленным ему выговором на работе. При этом мужчина угрожал физической расправой и убийством, а также пытался применить охотничье ружье, которое достал из своего автомобиля.

Конфликт прекратил водитель автомобиля, которого женщина попросила о помощи. После этого она обратилась в полицию.

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Вадим Кесарчук

Позже на место конфликта прибыли сотрудники полиции, которых вызвала Алла Гинак. Выяснилось, что ружье Кесарчука официально зарегистрировано, и он имеет на него все необходимые разрешения, – передает Таймер.

Сам Кесарчук пояснил, что ружье в салоне его машины оказалась случайно. По его словам, он возвращался с охоты, да и вообще действовал с целью самообороны, так как первым за пистолет схватился водитель Гинак.

Вадиму Кесарчуку пришлось отправиться в полицию и дать правоохранителям необходимые пояснения в письменном виде.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
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