В больнице Измаила скончалась женщина, которая прыгнула с моста на Пасху

Сегодня, 14:49

Несколько дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но шансов выжить у нее практически не было

Женщина скончалась в больнице. Фото: bessarabiainform.com
Женщина скончалась в больнице. Фото: bessarabiainform.com

30-летняя жительница Измаила, которая спрыгнула с моста, скончалась в реанимации прошлой ночью, 19 апреля, сообщает "Бессарабия Информ".

16 апреля в Измаиле девушка пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста на улице Нахимова, но выжила. Ее в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу, и все это время она пробыла в коме.

Несколько дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но учитывая характер травм, которые девушка получила при падении с моста, шансов выжить у нее практически не было. Девушка скончалась прошлой ночью в реанимации, так и не придя в сознание.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Причиной суицида могли стать семейные проблемы, а попытки покончить с собой женщина совершала и ранее.
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