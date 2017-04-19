В больнице Измаила скончалась женщина, которая прыгнула с моста на Пасху

Несколько дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но шансов выжить у нее практически не было

30-летняя жительница Измаила, которая спрыгнула с моста, скончалась в реанимации прошлой ночью, 19 апреля, сообщает "Бессарабия Информ".

16 апреля в Измаиле девушка пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста на улице Нахимова, но выжила. Ее в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу, и все это время она пробыла в коме.

Несколько дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но учитывая характер травм, которые девушка получила при падении с моста, шансов выжить у нее практически не было. Девушка скончалась прошлой ночью в реанимации, так и не придя в сознание.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Причиной суицида могли стать семейные проблемы, а попытки покончить с собой женщина совершала и ранее.