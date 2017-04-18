В центре Одессы горела квартира
Обошлось без жертв и пострадавших, причины возгорания выясняются
В Одессе сегодня, 18 апреля, в 10:42 спасателям сообщили о пожаре в доме по улице Ришельевской, 42. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Как выяснилось, пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного здания. Огонь задел территорию, которая составила 15 квадратных метров.
В 11:22 спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что спасатели Одесской области ликвидировали сильный пожар крыши и верхнего этажа в бывшем доходном доме Штенберга на углу улиц Новосельского и Княжеской.
Вы сейчас просматриваете новость "В центре Одессы горела квартира". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии