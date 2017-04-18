В центре Одессы горела квартира

Обошлось без жертв и пострадавших, причины возгорания выясняются

В Одессе сегодня, 18 апреля, в 10:42 спасателям сообщили о пожаре в доме по улице Ришельевской, 42. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Как выяснилось, пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного здания. Огонь задел территорию, которая составила 15 квадратных метров.

В 11:22 спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что спасатели Одесской области ликвидировали сильный пожар крыши и верхнего этажа в бывшем доходном доме Штенберга на углу улиц Новосельского и Княжеской.