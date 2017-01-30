ФОТОФАКТ. В центре Одессы нарисовали двухметрового кенгуру

Красочный мурал появился на стене одного из домов на Тираспольской площади города

Очередной красочный мурал появился в центе Одессы.

Уличный художник нарисовал двухметрового кенгуру на стене одного из домов на Тираспольской площади, пишет pushkinska.net.

Фото: pushkinska.net

Напомним, не так давно в Южной Пальмире также появились огромная пчела, улитка, кот, слон и зелено-розовый "носорог", изображенные в похожем стиле на стенах ветхих зданий в центре и спальных районах.

На днях выяснилось, что один из создателей этих необычных зверушек — одесский художник Игорь Матроскин. Он пояснил: проект посвящен взаимодействию искусства и граффити, животных и людей.