ФОТОФАКТ. В центре Одессы поселился зелено-розовый "носорог"

Вчера, 21:10

Проект посвящен взаимодействию искусства и граффити, животных и людей

Одесский стрит-арт. Фото: odpublic.net
Одесский стрит-арт. Фото: odpublic.net

В Одессе появился новый мурал. В этот раз художники изобразили разноцветного носорога на одном из домов на Александровском проспекте. Не так давно в Южной Пальмире также появились огромная пчела, улитка, кот и слон, изображенные в похожем стиле на стенах ветхих зданий в центре и спальных районах.

На днях выяснилось, что один из создателей этих необычных зверушек — одесский художник Игорь Матроскин. Он пояснил: проект посвящен взаимодействию искусства и граффити, животных и людей.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы появился новый мурал.
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Источник:

"Сегодня"

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