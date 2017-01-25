ФОТОФАКТ. В центре Одессы поселился зелено-розовый "носорог"

В Одессе появился новый мурал. В этот раз художники изобразили разноцветного носорога на одном из домов на Александровском проспекте. Не так давно в Южной Пальмире также появились огромная пчела, улитка, кот и слон, изображенные в похожем стиле на стенах ветхих зданий в центре и спальных районах.

На днях выяснилось, что один из создателей этих необычных зверушек — одесский художник Игорь Матроскин. Он пояснил: проект посвящен взаимодействию искусства и граффити, животных и людей.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы появился новый мурал.