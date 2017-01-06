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В центре Одессы рушатся дома http://www.segodnya.ua/img/article/7860/34_main.1483711347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/34_tn.1483711347.jpg Одесса Лепнина опасна для одесситов

В центре Одессы рушатся дома

Сегодня, 16:02

Лепнина опасна для одесситов

Завал. К счастью, магазин был закрыт и никто не пострадал. Фото: Думская
Завал. К счастью, магазин был закрыт и никто не пострадал. Фото: Думская

В историческом центре Одессы продолжают разрушаться здания. На днях очередной большой кусок лепнины обрушился с фасада дома №56 на улице Нежинской. Часть декора разбилась прямо о порог магазина, который находится в цокольном этаже здания. К счастью, магазин в этот день не работал, и никто не пострадал. К слову, это здание построили в начале XX века, оно считается памятником архитектуры местного значения.

А вот днем ранее обрушился карниз 3-этажного жилого дома на улице Пастера, 62. Место происшествия отгородили сигнальными лентами.
Одесситы активно обсуждают плачевное состояние одесских памятников архитектуры и повторяют о необходимости реконструкции. "Неплохо бы запустить программу комплексной реставрации фасадов в центре. Представьте, что часть дома может упасть летом в разгар сезона на туриста", — говорят одесситы.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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