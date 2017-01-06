В центре Одессы рушатся дома

В историческом центре Одессы продолжают разрушаться здания. На днях очередной большой кусок лепнины обрушился с фасада дома №56 на улице Нежинской. Часть декора разбилась прямо о порог магазина, который находится в цокольном этаже здания. К счастью, магазин в этот день не работал, и никто не пострадал. К слову, это здание построили в начале XX века, оно считается памятником архитектуры местного значения.

А вот днем ранее обрушился карниз 3-этажного жилого дома на улице Пастера, 62. Место происшествия отгородили сигнальными лентами.

Одесситы активно обсуждают плачевное состояние одесских памятников архитектуры и повторяют о необходимости реконструкции. "Неплохо бы запустить программу комплексной реставрации фасадов в центре. Представьте, что часть дома может упасть летом в разгар сезона на туриста", — говорят одесситы.