В Одессе 40 спасателей тушили масштабный пожар

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливается

В Одессе в ночь на 17 января спасатели потушили масштабный пожар на улице Каманина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о том, что горит дачная многоквартирная одноэтажная застройка, поступило в 23:13.

Спасатели прибыли через 17 минут. В 01:14 пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 кв. метров.

Как выяснилось, в дачном доме снимали жилье три семьи.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.