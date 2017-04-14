В Одессе аферистка сдала в аренду чужую квартиру и сбежала с деньгами

Сегодня, 17:47

Девушка взяла у парня восемь тысяч гривен, но полиция быстро разоблачила злоумышленницу 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе разоблачили мошенницу, которая действовала по одной из самых распространенных преступных схем, связанных с арендой квартир.

Девушке удалось обмануть 26-летнего одессита на восемь тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

В полиции рассказали, что 20-летняя аферистка арендовала на сутки одну из квартир на Адмиральском проспекте. После этого она разместила предложение о долгосрочной аренде на сайте частных объявлений. Вскоре ей позвонил местный житель, который заинтересовался данным жильем.

Парень встретился с аферисткой, которая тут же заявила ему, что он должен ей выплатить восемь тысяч гривен: общую сумму за первый и последний месяц аренды. У арендатора была с собой эта сумма, и он передал ей деньги. При этом злоумышленница заверила, что позже подъедет с мужем для составления договора.

Парень ждал до вечера, но никто не приезжал. Он решил позвонить ей, но телефон оказался вне зоны доступа.

Парень решил поговорить с соседями, которые сообщили, что владельцем является совершенно другой человек. После этого он позвонил в полицию.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы, ей уже сообщено о подозрении согласно части 2 статьи 190 ("Мошенничество") УК Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Черновцах поймали квартирных воров-"электриков".
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Источник:

"Сегодня"

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