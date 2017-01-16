Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
В Одессе активисты в балаклавах спасали Лунный парк гвоздями http://www.segodnya.ua/img/article/7888/0_main.1484589981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/0_tn.1484589981.jpg Одесса Экоактивисты принялись вколачивать в деревья гвозди, чтобы их невозможно было спилить бензопилой

В Одессе активисты в балаклавах спасали Лунный парк гвоздями

Сегодня, 20:06

Экоактивисты принялись вколачивать в деревья гвозди, чтобы их невозможно было спилить бензопилой

Лунный парк. Фото: uc.od.ua
Лунный парк. Фото: uc.od.ua

Одесские экоактивисты перешли к радикальным мерам по якобы спасению Лунного парка в Одессе, где сейчас ведутся работы по реконструкции. Активисты считают, что строители незаконно рубят деревья в зеленой зоне, чтобы на их месте построить кафе и магазины.

В воскресенье несколько десятков общественников, часть из которых были в балаклавах и камуфляжной одежде, сломали замок на воротах, ведущих в огражденную зеленую зону, и принялись вколачивать в деревья гвозди, чтобы их невозможно было спилить бензопилой. Общественники утверждают, что вбивают гвозди под углом и не травмируют сердцевину растения. За действиями активистов наблюдали около десяти полицейских.
активисты, деревья, парк, растения

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе активисты в балаклавах спасали Лунный парк гвоздями". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Мужчину будут судить. Фото с сайта beliedoski.ru

В Днепре россиянин уничтожил 60-летние дубы

12 Января, 15:08

Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, мужчина незаконно вырубил 18 дубов в урочище "Тоннельная балка"

Одесса

Активисты следят за вырубкой. Иллюстрация: ruwest.ru

Одесские активисты проследят за коммунальщиками

10 Января, 20:28

В Преображенском парке общественники контролируют вырубку деревьев

Одесса

«Кладбище» елей. Нераспроданные деревья лежат на земле: их уже никто не охраняет, но нет и желающих вывезти. Фото: facebook.com

"Кладбища елей": деревья измельчат для дорожек

6 Января, 21:19

Активисты призывают одесситов после праздников принести зеленых красавиц в парк на переработку

Одесса

В Одессе появились поилки для бездомных животных

5 Января, 04:11

С инициативой установить подобные контейнеры выступили волонтеры; активисты изготовили первые 40 поилок, которые установили и на улицах города, и во дворах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.