В Одессе активисты в балаклавах спасали Лунный парк гвоздями

Одесские экоактивисты перешли к радикальным мерам по якобы спасению Лунного парка в Одессе, где сейчас ведутся работы по реконструкции. Активисты считают, что строители незаконно рубят деревья в зеленой зоне, чтобы на их месте построить кафе и магазины.

В воскресенье несколько десятков общественников, часть из которых были в балаклавах и камуфляжной одежде, сломали замок на воротах, ведущих в огражденную зеленую зону, и принялись вколачивать в деревья гвозди, чтобы их невозможно было спилить бензопилой. Общественники утверждают, что вбивают гвозди под углом и не травмируют сердцевину растения. За действиями активистов наблюдали около десяти полицейских.