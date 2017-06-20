В Одессе двое дебоширов жестоко избили прохожих арматурой
Причина произошедшего инцидента на данный момент выясняется правоохранителями
Сегодня на Французском бульваре двое молодых парней избили около шести прохожих арматурой.
Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.
По его словам, нападавшие находились в возбужденном состоянии. Как показала экспертиза, один из них был пьян. Дебоширы, по официальным данным, избили около шести человек. Однако, как отметил Форостяк, их было больше. Пострадавшие обратились за помощью к медикам.
Инцидент произошел возле элитной многоэтажки, охранники которой попытались утихомирить хулиганов. Между ними возникла драка. Один охранник сейчас находится на стационарном лечении.
Вскоре на место прибыла полиция и задержала хулиганов. Одного из них отправили в изолятор временного содержания. Вскоре суд ему изберет меру пресечения.
Второй нападавший, как отметил Форостяк, сам пострадал в драке и находится в больнице.
По этому факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины.
Напомним, сегодня в Одессе полицейский спецназ задержал вооруженных бандитов.
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