В Одессе двое дебоширов жестоко избили прохожих арматурой

Сегодня, 17:01

Причина произошедшего инцидента на данный момент выясняется правоохранителями

Иллюстрация: Misanec.ru
Иллюстрация: Misanec.ru

Сегодня на Французском бульваре двое молодых парней избили около шести прохожих арматурой.

Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

По его словам, нападавшие находились в возбужденном состоянии. Как показала экспертиза, один из них был пьян. Дебоширы, по официальным данным, избили около шести человек. Однако, как отметил Форостяк, их было больше. Пострадавшие обратились за помощью к медикам.

Инцидент произошел возле элитной многоэтажки, охранники которой попытались утихомирить хулиганов. Между ними возникла драка. Один охранник сейчас находится на стационарном лечении.

Вскоре на место прибыла полиция и задержала хулиганов. Одного из них отправили в изолятор временного содержания. Вскоре суд ему изберет меру пресечения.

Второй нападавший, как отметил Форостяк, сам пострадал в драке и находится в больнице.

Видео: 7kanal.com.ua

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины.

Напомним, сегодня в Одессе полицейский спецназ задержал вооруженных бандитов. 
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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