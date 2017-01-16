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В Одессе горел рынок (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/85_main.1484562941.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/85_tn.1484562941.jpg Одесса С огнем боролись два десятка спасателей

В Одессе горел рынок (фото)

Сегодня, 12:33

С огнем боролись два десятка спасателей

Пожар вспыхнул вечером. Фото: ГСЧС
Пожар вспыхнул вечером. Фото: ГСЧС

В Одессе горел рынок по ул. Терешковой. По информации ГСЧС, пожар вспыхнул минувшим вечером в двух продуктовых павильонах.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

"Огнем повреждены 2 магазина и складское помещение. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет", – отметили спасатели.

Причина пожара сейчас устанавливается.

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Напомним, в Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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