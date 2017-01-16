В Одессе горел рынок (фото)
С огнем боролись два десятка спасателей
В Одессе горел рынок по ул. Терешковой. По информации ГСЧС, пожар вспыхнул минувшим вечером в двух продуктовых павильонах.
Общая площадь пожара составила 100 кв. м.
"Огнем повреждены 2 магазина и складское помещение. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет", – отметили спасатели.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Напомним, в Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе горел рынок (фото)". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии